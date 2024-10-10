Тысячи жителей Одессы останутся без света: список адресов

Сегодня, 10 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Балтская дорога, 2-84а, Метизна (1-я линия 8 марта), Ковровая (2-я линия 8 марта), Гобеленова (3-я линия 8 марта), Фахова (4-я линия 8 марта), Бондарная (5 -а линия 8 марта), Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-35, 71а, Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта), 1-11, Главная, 1-33, Закарпатская, 1-72, 209, Кавказская, 1-41, Карьерная, 1-25, Прокатная, 1-6, 8-12, Февральская, 1-59, пер. 1-й, 2-й Февральский, 1-7, пер. Баркасный, 1, 1а, 2, 4, Звонка, 1-32, 28а, пер. Навигационный, 1-19, Воловая площадь (пл. Мичурина), 2-29, пер. Асеева, 1-57а, пер. Олега Андрейца, 1,6,7, Вячеслава Кириллова, 1а-42, пер. Игоря Киселева, 1-33, пер. Неплия, 1-12, пер. Кавказский, 1-8, Холмистая, 1-15, Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта), Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта), Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта), Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта), Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта), Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта), Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта), Мебельный переулок (пер. .8-й Восьмого марта), Волтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта), Балтская дорога, 25-59, пер. Виктора Дихтиевского, 1-22, пер. Бориса Кифоренко, 2-35, пер. Олега Стороженко, 2-10, пер. Александра Пресича, 2-26, Жевахова, 19, 92, 94, Жевахова гора, 17, 72, 87, Петра Болбочана (Мичурина), 4а, Аграрная, 1-21, Посевная, 1-56, 3-я, 5- а, 8-я Пересыпская, Флотская, 2-29а, пер. 1-й Флотский, 5, 7, 7а, пер. 2-й, 3-й, 4-й Флотский, Владимира Терещенко, 7, 13а.

Работы до 19:00

Мицкевича, 9, Рельефная, 1-27, Степная, 1-14, 39-я, 40-я линия на жилом массиве, Победы, 47-87, Соляна, 4-85, Центральная, 2-36.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Абрикосова, 4-105а, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195, пер. 1-й Равенства, 86,197, 90, 92, пер. Абрикосовый, 1-29, 43, дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3, Дачная, 4/2, Рыболовская, 20, Айвазовского (Тимирязева), 34, Вторая , 20, 18б, Симоненко, 2а.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

Прохоровская, 50-77, Степная, 6-18/корп.20, 22, 24, Еврейская, 50-58, Киры Муратовой (Льва Толстого), 32, Квиткова, 1-13а, Кордонная, 25, Косяченко Алексея, 38, 39, 44, пер. Цветочный, 10, Аграрная, 1-22, Левадная, 1а-28, Озерная, 5-17, Селекционеров, 1-28, Асташкина, 1-25, пер. Осташкина, 1, 3, пер. Спиридоновская, 33, Нечипоренко, 4-13, Преображенская, 35.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе "Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами, опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.