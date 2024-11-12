Тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 12 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
ул. Цесевича,
ул. Евгения Крамаренко,
просп. Князя Владимира Великого,
ул. Глаубермана,
ул. Серогодского,
ул. Бардахо,
ул. Иосифа Фишера,
ул. Дача Ковалевского,
ул. Евгения Чикаленко,
пров. Марии Демченко,
ул. Сергея Ефремова,
ул. Люстдорфская дорога.
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 18:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
Напомним, сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке.
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