Тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов

Сегодня, 12 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Отключение воды. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

ул. Цесевича,

ул. Евгения Крамаренко,

просп. Князя Владимира Великого,

ул. Глаубермана,

ул. Серогодского,

ул. Бардахо,

ул. Иосифа Фишера,

ул. Дача Ковалевского,

ул. Евгения Чикаленко,

пров. Марии Демченко,

ул. Сергея Ефремова,

ул. Люстдорфская дорога.

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 18:00

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

705-55-05,

780-55-05,

093-17-00-155,

068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.

Напомним, сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке.