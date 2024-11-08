Тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 8 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
ж/м Большевик,
ул. Хаджибейская дорога,
ж/м Черноморка,
ул. Евгения Крамаренко, 1-30.
пров. Канатный,
ул. Канатно,
ул. Черновола,
ул. Большая Арнаутская,
ул. Ярослава Баиса,
ул. Ицхака Рябина,
ул. Академика Филатова,
просп. Шевченко,
пров. Шампанский,
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают к 20:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
Напомним, Сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке .
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