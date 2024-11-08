Тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов

Сегодня, 8 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Отключение воды. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

ж/м Большевик,

ул. Хаджибейская дорога,

ж/м Черноморка,

ул. Евгения Крамаренко, 1-30.

пров. Канатный,

ул. Канатно,

ул. Черновола,

ул. Большая Арнаутская,

ул. Ярослава Баиса,

ул. Ицхака Рябина,

ул. Академика Филатова,

просп. Шевченко,

пров. Шампанский,

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают к 20:00

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

705-55-05,

780-55-05,

093-17-00-155,

068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.

Напомним, Сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке .