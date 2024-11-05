Тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов

Сегодня, 5 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В этой связи сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Отключение воды. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

ул. Героев Крут, 38-54

ул. Ицхака Рябина, 7-15

ул. Ивана и Юрия Лип, 6-18

ул. 28 Бригады,

ул. Паустовского, 21-27

ул. Академическая, 9-14,

ул. Армейская, 10-18

ул. Добровольцев, 11-14,

пл. 10 Апреля, 1.

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 18:00

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

705-55-05,

780-55-05,

093-17-00-155,

068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.

Напомним, сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключения света в Одессе по ссылке.