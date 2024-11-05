Тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 5 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В этой связи сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
ул. Героев Крут, 38-54
ул. Ицхака Рябина, 7-15
ул. Ивана и Юрия Лип, 6-18
ул. 28 Бригады,
ул. Паустовского, 21-27
ул. Академическая, 9-14,
ул. Армейская, 10-18
ул. Добровольцев, 11-14,
пл. 10 Апреля, 1.
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 18:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
Напомним, сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключения света в Одессе по ссылке.
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