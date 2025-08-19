logo

Труханов засветил новый костюм: стоимость впечатляет
Труханов засветил новый костюм: стоимость впечатляет

Новый костюм Труханова со скидкой стоит более 63 тыс. грн

19 августа 2025, 20:18
Автор:
Кречмаровская Наталия

Одежда украинских чиновников привлекает все больше внимания – особенно во время войны, когда украинцев призывают не строить, а помогать армии. Нередко одежда должностных лиц поражает стоимостью. И хотя, конечно, есть намного более дорогие бренды, украинцев все же шокирует стоимость одежды чиновников.

Труханов засветил новый костюм: стоимость впечатляет

Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn внимательно следит за мэром Одессы Геннадием Трухановым. На этот раз речь идет о его новом костюме от итальянского бренда Corneliani. Стоимость – 63 600 грн. Дополняют образ кроссовки от Loro Piana за 530 евро.

Труханов засветил новый костюм: стоимость впечатляет - фото 2

"Вот кого нужно было в Овальный кабинет на переговоры брать. Здесь с костюмами дефицита нет", — пишет блогер.

Ранее Труханов засветил футболку более чем за 23 тыс. грн.

"Геннадий Труханов вывел имидж региона нового уровня. На нем — футболка бренда Brunello Cucinelli, брендированная гербом Одессы. Стильно и патриотично. Первый случай, когда итальянский кашемир официально стал корпоративной футболкой мэрии", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в декларации Труханова за 2024 год, которую он подал в 2025 году среди дохода значится:

  • заработная плата – 1 116 505 грн,

  • доход от предоставления имущества в аренду – 243218 грн.

К семейному доходу добавляет средства и мать, указанная в декларации.

За 2024 год она получила:

  • пенсию – 76 496 грн (6 374 грн в месяц),

  • доход от предоставления имущества в аренду — 10 731 грн,

  • проценты – 77 грн.

Из декларации видно, что Геннадий Труханов ценитель часов – задекларировал их пять: Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet, A. Lange & Sohne.




Источник: https://t.me/harley_with_love/3773
