Труханов засветил новый костюм: стоимость впечатляет

Одежда украинских чиновников привлекает все больше внимания – особенно во время войны, когда украинцев призывают не строить, а помогать армии. Нередко одежда должностных лиц поражает стоимостью. И хотя, конечно, есть намного более дорогие бренды, украинцев все же шокирует стоимость одежды чиновников.

Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn внимательно следит за мэром Одессы Геннадием Трухановым. На этот раз речь идет о его новом костюме от итальянского бренда Corneliani. Стоимость – 63 600 грн. Дополняют образ кроссовки от Loro Piana за 530 евро.

"Вот кого нужно было в Овальный кабинет на переговоры брать. Здесь с костюмами дефицита нет", — пишет блогер.

Ранее Труханов засветил футболку более чем за 23 тыс. грн.

"Геннадий Труханов вывел имидж региона нового уровня. На нем — футболка бренда Brunello Cucinelli, брендированная гербом Одессы. Стильно и патриотично. Первый случай, когда итальянский кашемир официально стал корпоративной футболкой мэрии", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в декларации Труханова за 2024 год, которую он подал в 2025 году среди дохода значится:

заработная плата – 1 116 505 грн,

доход от предоставления имущества в аренду – 243218 грн.

К семейному доходу добавляет средства и мать, указанная в декларации.

За 2024 год она получила:

пенсию – 76 496 грн (6 374 грн в месяц),

доход от предоставления имущества в аренду — 10 731 грн,

проценты – 77 грн.

Из декларации видно, что Геннадий Труханов ценитель часов – задекларировал их пять: Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet, A. Lange & Sohne.



