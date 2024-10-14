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Три дня без газа: сотни абонентов в Одесской области останутся без снабжения (АДРЕСА)

Временное отключение газоснабжения в селе Ананьев Второй

сегодня, 11:23
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Амбарцумян Анна

Ананьевское управление эксплуатации газовых сетей (УЭГХ) сообщает жителям села Ананьев Второй, подключенных к ГРП №2 и ШРП №14 (2-й участок), о временном отключении газоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительных пунктах (ГРП и БРП) . Работы продлятся с 10:00 14 октября 2024 года до 10:00 17 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Одессагаз.

Три дня без газа: сотни абонентов в Одесской области останутся без снабжения (АДРЕСА)

Отключение газа. Фото из открытых источников

Список улиц, подпадающих под отключение:

  • Ул. Вадима Никитина

  • Ул. Водная

  • Ул. Доминики Дариенко

  • Ул. Дружбы

  • Ул. Заднепрянская

  • Ул. Западно

  • Ул. Ивана Котляревского

  • Ул. Кленовая

  • Ул. Мельничная

  • Ул. Набережная

  • Ул. Александра Мулыка

  • Ул. Алексея Власенко

  • Ул. Пастера

  • Ул. Петра Ганского

  • Ул. Петра Сагайдачного

  • Ул. Раисы Федоровской

  • Ул. Филиппа Орлика

  • Ул. Крестьянская

  • Ул. Тычины

  • Ул. Центральная

  • Пров. Федора Горового

  • Пров. Безводный

Восстановление газоснабжения

Пуск газа планируется после завершения ремонтных работ, ориентировочно в 10:00 17 октября 2024 года, при обязательном присутствии абонента, с которым заключен договор на распределение природного газа.

Внимание! Абонентам необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их без присутствия представителей Ананьевского УЭГХ.

Дополнительные проверки

Во время восстановления газоснабжения специалисты будут проверять:

  • Действительность договора на техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования, а также отсутствие задолженности по нему.

  • Отсутствие задолженности за распределение природного газа.

  • Состояние внутридомовых и фасадных газопроводов (коррозия, посторонние предметы, соответствие действующим нормам).

  • Соответствие вентиляционных и дымовых каналов действующим нормам.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.



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Источник: https://odgaz.odessa.ua/news-archive
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