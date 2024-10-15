Требовал 60 тысяч долларов США: одессит выдавал себя за работника ГБР



















Государственное бюро расследований разоблачило бывшего правоохранителя из Одессы, который выдавал себя за работника ГБР и пытался выманить у местного жителя 60 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Задержание мошенников. Фото: ГБР

В сентябре 2024 года злоумышленник, решив "заработать", потребовал у одессита значительную сумму, утверждая, что тот якобы задолжал другому его знакомому. Для реализации своего плана он привлек сообщника и представился работником ГБР.

В течение месяца вымогатель угрожал жертве, психологически давил и даже организовал слежку за его семьей. Фигуранты публиковали в социальных сетях провокационные фото членов семьи потерпевшего и посылали ему материалы о том, как за ними следят. Опасаясь за безопасность семьи, потерпевший согласился передать деньги.

11 октября 2024 во время получения первой части суммы — 25 тысяч долларов — злоумышленника и его сообщника задержали.

Бывшему правоохранителю и его сообщнику объявлено подозрение в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следствие проверяет, причастен ли подозреваемый к другим подобным преступлениям, а также выяснилось, что он уже под следствием по обвинению во взяточничестве и порче имущества.





Напомним, работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Сын должностного лица занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.

