Тело малыша в морозильнике: как соцслужбы не защитили ребенка в Одессе

В Одессе произошла шокирующая трагедия, всколыхнувшая общественность. Тело 1-летнего мальчика было обнаружено в морозильной камере одной из квартир. Как стало известно, ребенок жил с матерью, которая сама была лишена родительской опеки в юном возрасте, и его сожителем. По словам Омбусмена, история этой семьи раскрыла страшную правду о бездействии социальных служб и отсутствии должного надзора за благополучием детей.

Суд над семьей умершего мальчика. Фото: od.npu.gov.ua

По информации Национальной полиции, мальчик и его старшая сестренка находились на попечении матери, которая в 16 лет стала матерью первого ребенка, а позже родила и второго малыша. Однако, несмотря на ее затруднение, органы опеки и попечительства признали ее способной к полной гражданской дееспособности и возложили на нее ответственность за детей. Это решение вызвало ряд вопросов, касающихся эффективности социального контроля.

Службы по делам детей в Одесской области не обратили внимание на многочисленные сигналы о возможной опасности для детей. Центры социальных служб, несмотря на сообщения от правоохранителей о проблемах в семье, не выполнили своих обязанностей и не осуществили надзор за детьми, нуждающимися в поддержке.

Офис Омбудсмана инициировал проверку деятельности социальных служб и представление в Одесский ОВА, требуя привлечения к ответственности виновных. Информация была передана в офис Генпрокурора и Нацполицию для дальнейшего расследования. Эта трагедия не может остаться безнаказанной, и ответственные за бездействие должны понести ответственность.

Центры социальных служб Одесской области системно игнорировали сообщения от правоохранителей о возможной опасности для детей из-за условий их проживания, а также не выполняли своих непосредственных функций в отношении детей, объективно нуждающихся в поддержке. Эта трагедия не должна оставаться без справедливого реагирования. Виновные должны быть привлечены к ответственности, говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Одессе полицейские обнаружили тело годовалого мальчика , спрятанное в морозильной камере. Выяснилось, что ребенок умер еще в январе после тяжелых ожогов, но мать и его сожитель не вызвали врачей и даже не попытались спасти малыша. Теперь им грозит суровое наказание.