НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении судьи одного из горрайонных судов Днепропетровской области. Следствие установило, что должностное лицо требовало неправомерную выгоду за вынесение оправдательного приговора в уголовном производстве.

Взятка в прозрачном пакете с яблоками

По информации детективов, после полного получения суммы судья выполнил свою часть "договоренностей" — и уволил обвиняемого от ответственности. После этого по месту жительства и работы провели обыски.

В настоящее время судья уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Отдельное внимание привлекает опубликованное фото: на нем виден прозрачный пакет с несколькими красными яблоками и… купюры долларов США, аккуратно помещенные сверху. Очевидно, классика жанра "и витамины и валюта" — новый уровень символизма коррупционного воображения.

Напоминаем, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продуктивном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой стали совместные усилия по скорейшему прекращению войны, сдерживанию России и расширению оборонного сотрудничества.

По словам президента, война уже могла бы завершиться, если бы не системная затяжка со стороны Москвы. Именно поэтому одной из главных тем обсуждения стали санкции против РФ. Зеленский отметил, что экономика России продолжает деградировать, и в Кремле серьезно учитывают потенциальные шаги Трампа, ведь те могут радикально изменить ситуацию на фронте.

