Судно у берегов Украины нарушило Международную конвенцию: что произошло (ФОТО)

В начале мая 2024 года в акватории морского порта "Южный" были выявлены факты загрязнения моря опасными веществами. Так, при разгрузке иностранного судна произошел неконтролируемый сброс пальмового масла. В Офисе генпрокурора пояснили, что вещество опасно для морской среды. Вторая утечка пальмового масла за борт произошла при перекачивании остатков жидкости из носовых грузовых цистерн в отстойные резервуары.

Иностранное судно. Фото Одесской областной прокуратуры

В общей сложности, по данным Офиса генпрокурора загрязнение моря пальмовым маслом нанесло более 2 млн долл. ущерба. Отмечается, что старший помощник капитана иностранного судна заочно уведомлен о проверке факта загрязнения моря в пределах внутренних морских вод Украины веществами, вредными для жизни и здоровья людей, с нарушением специальных правил, повлекших другие тяжкие следствия (ч. 2 ст. 243 УК Украины).

"Несоблюдение проверенных установленных процедур мониторинга, в частности проверки грузовой системы и контроля за оборудованием, привело к утечке 7,2 тонны загрязняющего вещества, нанеся значительный ущерб морской среде. Такие действия являются нарушением требований Международной конвенции о предотвращении загрязнения с судов 1973 года", - объяснили в Офисе генпрокурора.

Также прокуроры обратились в Хозяйственный суд Одесской области с иском в интересах государства к судовладельцу о взыскании нанесенного ущерба в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.









Напомним, портал "Комментарии" писал, что в прошлом году в Черном море Россия могла поразить танкер вместо судна с зерном.