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Судно у берегов Украины нарушило Международную конвенцию: что произошло (ФОТО)

В море у берегов Украины попало опасное вещество

сегодня, 15:32
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Кречмаровская Наталия

В начале мая 2024 года в акватории морского порта "Южный" были выявлены факты загрязнения моря опасными веществами. Так, при разгрузке иностранного судна произошел неконтролируемый сброс пальмового масла. В Офисе генпрокурора пояснили, что вещество опасно для морской среды. Вторая утечка пальмового масла за борт произошла при перекачивании остатков жидкости из носовых грузовых цистерн в отстойные резервуары.

Судно у берегов Украины нарушило Международную конвенцию: что произошло (ФОТО)

Иностранное судно. Фото Одесской областной прокуратуры

В общей сложности, по данным Офиса генпрокурора загрязнение моря пальмовым маслом нанесло более 2 млн долл. ущерба. Отмечается, что старший помощник капитана иностранного судна заочно уведомлен о проверке факта загрязнения моря в пределах внутренних морских вод Украины веществами, вредными для жизни и здоровья людей, с нарушением специальных правил, повлекших другие тяжкие следствия (ч. 2 ст. 243 УК Украины).

"Несоблюдение проверенных установленных процедур мониторинга, в частности проверки грузовой системы и контроля за оборудованием, привело к утечке 7,2 тонны загрязняющего вещества, нанеся значительный ущерб морской среде. Такие действия являются нарушением требований Международной конвенции о предотвращении загрязнения с судов 1973 года", - объяснили в Офисе генпрокурора.

Также прокуроры обратились в Хозяйственный суд Одесской области с иском в интересах государства к судовладельцу о взыскании нанесенного ущерба в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Судно у берегов Украины нарушило Международную конвенцию: что произошло (ФОТО) - фото 2
Судно у берегов Украины нарушило Международную конвенцию: что произошло (ФОТО) - фото 3
Судно у берегов Украины нарушило Международную конвенцию: что произошло (ФОТО) - фото 4
Судно у берегов Украины нарушило Международную конвенцию: что произошло (ФОТО) - фото 5


Напомним, портал "Комментарии" писал, что в прошлом году в Черном море Россия могла поразить танкер вместо судна с зерном.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/zabrudnennya-morya-palmovoyu-olijeyu-zi-zbitkami-ponad-2-mln-dolariv-ssa-starpomu-inozemnogo-sudna-povidomleno-pro-pidozru
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