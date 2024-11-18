Страшный удар по Одессе: россияне снова распространяют фейки

Пропагандисты государства-террориста снова распространяют фейки об обстреле мирного населения, прикрываясь якобы ударами по "военным целям".

Последствия удара по Одессе. Скриншот из видео

"Мощный удар нанесен в Одессе по гостинице-общежитию, где проживали украинские военные, на место выехали "скорые"", — заявило пропагандистское издание РИА-Новости со ссылкой на информаторов "в подполье".

На самом же деле это фейк, потому что оккупанты ударили во двор жилых домов, где погибли по меньшей мере 8 человек, а еще 18 получили ранения разной степени тяжести. На видео, снятом очевидцами, видно, как на улицах лежат тела погибших гражданских жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что в настоящее время уже известно о 8 погибших в Одессе, в результате ракетной атаки на Одессу. Мэр также подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – написал мэр.

Один из очевидцев, который вместе со своей девушкой находился в кафе неподалеку от эпицентра взрыва, рассказал о пережитом.

"На момент прилета мы с моей девушкой были в кафе, которое находилось буквально в метрах 15 от эпицентра. Работали. Слава богу, сидели у стенки, а не у окон. И здесь читаем новость о том, что ракеты в Одессу. Буквально несколько секунд — и раздался взрыв. Это не было ПВО. Это был именно прилет", — поделился свидетель.

По его словам, удар нанес значительные повреждения.

"В кофейне посыпались окна, немного пострадала сидевшая у окна девушка, но с ней все хорошо. Ей оказали помощь", — добавил мужчина. Видео – по ссылке.