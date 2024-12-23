Страшная трагедия в Одесской области: трое детей погибли неизвестным образом

В Одесской области произошла трагедия: погибли трое маленьких детишек. Предварительно установлено, что две девочки 3-х и 5-ти лет и их 7-летний брат по месту жительства, когда мать занималась домашними делами, употребили неизвестное вещество, от которого им вероятно стало плохо. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Одесщины.

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30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии и вызвала скорую. Медики, диагностировав отравление неизвестным веществом, пытались спасти малышей, но, к сожалению, они скончались.

По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 с примечанием "несчастный случай", ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство), ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

На место происшествия направлена криминалистическая лаборатория и руководство специализированного отдела следственного управления ГУНП в Одесской области.

Правоохранители проводят досмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства смерти детей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как на Николаевщине мать спасла шестерых детей во время пожара. В селе Владимировка Вознесенского района Николаевской области загорелся частный жилой дом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Огонь быстро распространился, помещение наполнилось густым дымом. В доме находилась женщина с шестью детьми – двумя сыновьями и четырьмя дочками в возрасте от 4 до 15 лет. Мать оперативно вывела детей во двор, они не пострадали. Женщина получила ожоги и отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в больницу.