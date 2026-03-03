Страшная атака дронами по Одесщине: власти раскрыли шокирующие масштабы повреждений

Ночью против вторника, 3 марта, Одесская область снова подверглась атаке со стороны российских беспилотников. К счастью, пострадавших не было, однако враг нанес значительные разрушения инфраструктуре региона. Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Фото: из открытых источников

"Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Потерпели повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры", — подчеркнул Кипер.

По его словам, поврежден склад сухих грузов, дорожные контейнеры, а в административных зданиях выбит остекление. К счастью, возгораниям или пожарам не зафиксировано.

Кипер добавил, что на местах ударов уже работают специальные и коммунальные службы, а также правоохранители, документирующие последствия агрессии и военные преступления РФ.

По сообщениям, воздушные силы Украины заранее предупреждали об угрозе беспилотников, поэтому многие населенные пункты, в частности, Черноморск, были готовы к сигналам тревоги. Громкие взрывы раздавались в ночное время, что свидетельствует об интенсивности атаки.

Утром 3 марта военные также предупредили о возможной угрозе баллистических ракет и выходе опасных воздушных целей. В Николаеве, граничащем с Одесской областью, также прогремели взрывы, что подтверждает обострение ситуации на юге Украины.

