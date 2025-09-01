Стоимость пиджаков Кипера впечатляет: какие бренды выбирают власти Одесской области

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер выбирает одежду европейских брендов – стоимость некоторых костюмов и пиджаков впечатляет.

Олег Кипер. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn обнаружила в гардеробе Одесского чиновника еще один пиджак — его стоимость более 40 тыс. грн.

"Продолжаю собирать модный ряд пиджаков главы Одесской ОВА Олега Кипера. На этот раз на нем итальянский пиджак Corneliani. Край Донов Корлеоне какой-то, а не Одесса. Стоимость пиджака — 41 025 гривен. С двумя предыдущими аутфитами Кипера коллекция уже тянется почти на 7 тысяч евро", — говорится в сообщении.

Напомним, что блогер ранее рассказывала о стоимости одежды Кипера.

"Начала присматриваться к главе Одесской ОВА Олегу Киперу. Он весь на Brioni. Как в лучшие времена Партии регионов. Вот вам новый пиджак. Стоимость — 1569 евро за акции", — говорится в сообщении.

Рассказывала она и о стоимости костюма Кипера – также от итальянского дома моды Brioni. На который он заработал, как пишет блогер, еще во время работы в прокуратуре. Цена – 4 500 евро.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не отстает от начальника Одесской областной военной администрации и Одесского городского головы Геннадия Труханова. Блогер Harley Quinn пристально следит за мэром Одессы Геннадием Трухановым. В этот раз рассказала о его новом костюме от итальянского бренда Corneliani. Стоимость – 63 600 грн. Дополняют образ кроссовки от Loro Piana за 530 евро.

А Мукачевский городской голова Андрей Балога засветил обувь стоимостью более 70 тыс. грн от Bottega Veneta.



