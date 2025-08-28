logo

Стоимость одежды начальника Одесской ОВА ужасает: какой бренд выбирает Кипер

Более 6 тыс. евро за костюм на пиджак: стоимость одежды Кипера

28 августа 2025, 16:21 comments1751
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Чиновники центральной власти и в регионах нередко поражают стоимостью предметов гардероба. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер тратит на одежду тысячи евро – только пиджак и костюм Кипера стоит более 6 тыс. евро.

Стоимость одежды начальника Одесской ОВА ужасает: какой бренд выбирает Кипер

Олег Кипер. Фото из открытых источников

Блогерша Harley Quinn рассказала о стоимости одежды Кипера подробнее.

"Начала присматриваться к главе Одесской ОВА Олегу Киперу. Он весь на Brioni. Как в лучшие времена Партии регионов. Вот вам новый пиджак. Стоимость — 1569 евро за акции", — говорится в сообщении.

Стоимость одежды начальника Одесской ОВА ужасает: какой бренд выбирает Кипер - фото 2

Ранее блогерша рассказывала о стоимости костюма Кипера – также от итальянского дома моды Brioni. На который он заработал, как пишет блогер, еще во время работы в прокуратуре. Цена – 4 500 евро.

Стоимость одежды начальника Одесской ОВА ужасает: какой бренд выбирает Кипер - фото 3

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не отстает от начальника Одесской ОВА и мэр Одессы Труханов. Блогерша Harley Quinn пристально следит за мэром Одессы Геннадием Трухановым. В этот раз рассказала о его новом костюме от итальянского бренда Corneliani. Стоимость – 63 600 грн. Дополняют образ кроссовки от Loro Piana за 530 евро.

"Геннадий Труханов вывел имидж региона нового уровня. На нем — футболка бренда Brunello Cucinelli, брендированная гербом Одессы. Стильно и патриотично. Первый случай, когда итальянский кашемир официально стал корпоративной футболкой мэрии", — говорится в сообщении.

Стоимость футболки – более 23 тыс. грн.

Мукачевский городской голова Андрей Балога засветил обувь стоимостью более 70 тыс. грн от Bottega Veneta. Зарплата Балоги за 2024 год составила 525 536 грн. Жена за 2024 год получила зарплату в разных компаниях и доход от предпринимательской деятельности на общую сумму 5 236 630 грн.




Источник: t.me/harley_with_love
