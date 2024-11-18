Среди пострадавших от удара по Одессе - двое с оторванными конечностями

Число погибших в результате ракетного удара по Одессе возросло до десяти, среди них семеро полицейских, медик и двое местных жителей. В больнице находятся четверо детей, а двое пострадавших в тяжелом состоянии – им оторвало конечности. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Кипер: в больнице находятся дети, двое взрослых в критическом состоянии

Обломки вражеских ракет продолжают находить в разных местах. У поврежденной многоэтажки образовалась большая воронка, свидетельствующая о мощности удара. По словам Кипера, 17 ноября во время масштабной атаки на Одесщину враг выпустил 48 целей, из которых 38 ракеты.

Среди раненых четверо детей находятся в больницах, где им оказывается необходимая помощь. Двое взрослых в тяжелом состоянии после потери конечностей врачи борются за их жизнь.

Глава ОВА подчеркнул, что разрушения в результате атаки "нереальны по своему масштабу". Несмотря на это, специалисты уже возобновили 80% электроснабжения в регионе через полтора дня после удара. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Ранее "Комментарии" писали, что один из очевидцев, который вместе со своей девушкой находился в кафе неподалеку от эпицентра взрыва, рассказал о пережитом.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия в очередной раз нанесла удар по Одессе. 18 ноября российская баллистическая ракета попала по парковке и повредила многоквартирный дом, университет и админздание. В результате удара погибли восемь человек и еще 39 получили ранения, в том числе трое детей. В Украине отреагировали на российский удар по Одессе