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"Справка за 600 долларов": в Одессе разоблачили врача, который помогал уклонистам

Врач помогал военнообязанным получить инвалидность

сегодня, 13:05
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Амбарцумян Анна

В Одессе разоблачили семейного врача, который за деньги "решал вопрос" об уклонении от военной службы. Медик организовал схему, благодаря которой военнообязанные могли получить фиктивные справки о госпитализации и избежать мобилизации. Стоимость такой услуги составляла 600 долларов. Правоохранители задержали подозреваемого при получении взятки.

"Справка за 600 долларов": в Одессе разоблачили врача, который помогал уклонистам

Фото: od.gp.gov.ua

По данным следствия, врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 3 Одесского горсовета использовал свои связи в городских больницах, чтобы оформлять призывникам фальшивые документы о стационарном лечении. В дальнейшем эти справки позволяли получить направление на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) для установления инвалидности.

Правоохранители задержали врача после получения неправомерной выгоды и выдачи медицинских документов. В настоящее время идет следствие, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной схеме. Подозреваемому инкриминируют получение взятки за влияние на должностных лиц (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).                                                                                         

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военнообязанные, стремившиеся незаконно покинуть Украину, становились клиентами хитрой схемы, организованной должностным лицом правоохранительного органа Одесской области. За кругленькую сумму мужчин выводили вне пунктов пропуска, а все детали маршрута согласовывались через мессенджеры. Однако легкие деньги быстро закончились – ГБР разоблачило незаконный бизнес и задержало организатора при получении очередной "оплаты".




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Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=383301
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