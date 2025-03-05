"Справка за 600 долларов": в Одессе разоблачили врача, который помогал уклонистам

В Одессе разоблачили семейного врача, который за деньги "решал вопрос" об уклонении от военной службы. Медик организовал схему, благодаря которой военнообязанные могли получить фиктивные справки о госпитализации и избежать мобилизации. Стоимость такой услуги составляла 600 долларов. Правоохранители задержали подозреваемого при получении взятки.

Фото: od.gp.gov.ua

По данным следствия, врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 3 Одесского горсовета использовал свои связи в городских больницах, чтобы оформлять призывникам фальшивые документы о стационарном лечении. В дальнейшем эти справки позволяли получить направление на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) для установления инвалидности.

Правоохранители задержали врача после получения неправомерной выгоды и выдачи медицинских документов. В настоящее время идет следствие, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной схеме. Подозреваемому инкриминируют получение взятки за влияние на должностных лиц (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военнообязанные, стремившиеся незаконно покинуть Украину, становились клиентами хитрой схемы, организованной должностным лицом правоохранительного органа Одесской области. За кругленькую сумму мужчин выводили вне пунктов пропуска, а все детали маршрута согласовывались через мессенджеры. Однако легкие деньги быстро закончились – ГБР разоблачило незаконный бизнес и задержало организатора при получении очередной "оплаты".



