Сотрудники ТЦК в Одессе застрелили гражданского: что известно

На днях в сети интернет распространялась информация об ужасном случае в ТЦК Одессы. Сообщалось, что гражданский мужчина пытался уволить из ТЦК своего сына, один "получил пулю". Сообщалось, что якобы мужчину застрелили.

Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации объяснили ситуацию — отметили, что информация о якобы убийстве гражданского мужчины сотрудниками ТЦК в Одессе является фейком.

В Управлении коммуникаций Командование Сухопутных войск сообщили Центру, что была проведена проверка мер оповещения в Одессе и Одесской области по этому сообщению. Никакого, даже отдаленно подобного события – не было.

“Видео, распространяемое в сети как подтверждение инцидента, не позволяет идентифицировать личности или обстоятельства происшествия, а его происхождение – вражеский Telegram-канал. Далее ролик подхватывают другие российские ресурсы или пророссийские каналы", – пояснили в ЦПД.

Также акцентировали, что видео появляется повторно с определенной периодичностью, каждый раз представляется как "новый случай". По данным ЦПД, видео является примером пропагандистского приема "Большая ложь", направленного на дискредитацию мобилизационных мероприятий в Украине.

Напомним, Россия, вероятно, пытается провести кампанию, как писал портал "Комментарии, направленную на срыв мобилизации и дискредитацию военно-политического руководства Украины". В Центре противодействия дезинформации объяснили, что на это указывает.

В Центре отметили, что специалисты фиксируют в сети ТиkТоk активизацию дезинформационной кампании, направленной на срыв мобилизации и дискредитацию военно-политического руководства Украины.



