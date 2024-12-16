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Сотрудники ТЦК "маскируются" под Дедов Морозов: что происходит на улицах Одессы

В ЦПД опровергли информацию, что работники ТЦК в Одессе начали маскироваться под Дедов Морозов

сегодня, 13:54
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Кречмаровская Наталия

На днях по сети интернет распространялось видео, на котором люди в военной форме переодеваются в новогодние костюмы. Подписи под видео говорили о новом способе работников ТЦК  в Одессе стать менее заметными для мужчин на улице.

Сотрудники ТЦК "маскируются" под Дедов Морозов: что происходит на улицах Одессы

Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию, отметив, что это очередной вражеский вброс, сообщает портал "Комментарии".

“Информация, которую распространяют вражеские TG-каналы о том, что якобы работники ТЦК и СП в Одессе вручали повестки в костюмах Деда Мороза – фейк. На самом деле на видео – волонтеры, которые решили поздравить детей в Одессе и закупить подарки для малышей из Херсонской области", — говорится в сообщении ЦПД.

Сотрудники ТЦК ”маскируются” под Дедов Морозов: что происходит на улицах Одессы - фото 2

Также в Центре уточнили, что цель этого фейка – дискредитировать работу ТЦК и СП.

Напомним, что в Украине продолжается военное положение, во время которого действуют определенные ограничения и особые обязанности для военнообязанных. В Харьковском областном ТЦК и СП, рассказывал портал "Комментарии", напомнили, что нужно сделать всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Так, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:

  • состоять на военном учете в ТЦК и СП и обновлять свои учетные;

  • всегда иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме вместе с документом, удостоверяющим личность и предъявлять документы по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского, представителя государственной пограничной службы Украины;

  • являться в ТЦК и СП по вызову в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки;

  • гражданам, признанным ограниченно пригодными к 4 мая 2024 года, нужно пройти ВЛК в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12594
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