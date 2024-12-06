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Сотрудника ТЦК в Одессе «прокатили» на автомобиле: что с ним произошло

В Одессе произошел конфликт, во время которого пострадал сотрудник ТЦК

6 декабря 2024, 14:05
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Недилько Ксения

5 декабря 2024 в Приморском районе города Одессы произошел инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, пострадал военнослужащий областного ТЦК и СП, который выполнял оповещения гражданского населения. Об этом сообщили в Одесском ТЦК и СП, передает портал "Комментарии".

Сотрудника ТЦК в Одессе «прокатили» на автомобиле: что с ним произошло

Инцидент с ТЦК. Фото: скриншот из видео

"На законные требования показать военно-учетные документы, водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние. В результате инцидента военнослужащий получил сотрясение головного мозга, был вынужден обратиться за медицинской помощью и госпитализирован", – отметили в ТЦК.

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки отмечает, что контролирует данную ситуацию и осуждает такое позорное поведение в отношении военнослужащих, которые защищали свободу и независимость Украины и через состояние здоровья были переведены в тыловые подразделения, где выполняют важную работу по обеспечению обороноспособности страны.

Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины, говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты начали бросать в штурмы женщин: что известно

Враг начал применять любой человеческий ресурс для штурмов, в том числе прорывать оборону ВСУ идут и женщины. Об этом в эфире национального марафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он отметил, что это необычно, потому что раньше такого не было замечено. Обычно в оккупационной армии женщины привлекаются как медицинский персонал, в подразделения связи и обеспечения. В плен женщины еще не попадали. Военный отметил, что в штурмовых действиях принимают участие бывшие осужденные женщины из отрядов "Шторм", состоящие именно из такого контингента.



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