Сотни одесситов останутся без воды: полный список адресов

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 29 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
ул. Балковская,
ул. Разкидайловская,
ул. Яблочная, 1-15.
пров. Вишневый, 2-15.
ул. Варненская, 6-20,
ул. Инглези, 2-10
ул. Евгения Танцуры, 5-15,
ул. Космонавтов, 17-33
ул. Краснова, 1-17
ул. Павла Шклярука, 4-6.
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 20:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
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