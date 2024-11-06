Сотни одесситов останутся без воды: полный список адресов

Сегодня, 6 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В этой связи сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Отключение воды. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-26

ул. 12-я Линия Люстдорфской дороги,

ул. 15-я Линия Люстдорфской дороги

ж/м Селекционный институт,

ул. 1-я Проектируемая,

ул. Академика Горького,

пров. 4-й Житомирский,

ул. 51-я Линия,

ул. 52-я Линия,

ул. 53-я Линия,

ул. Вишневая (Шевченко),

ул. Луцая,

ул. Победы,

ул. Демьяного.

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 20:00

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

705-55-05,

780-55-05,

093-17-00-155,

068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.

Напомним, Сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке .