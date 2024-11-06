Сотни одесситов останутся без воды: полный список адресов

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Сегодня, 6 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В этой связи сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-26
ул. 12-я Линия Люстдорфской дороги,
ул. 15-я Линия Люстдорфской дороги
ж/м Селекционный институт,
ул. 1-я Проектируемая,
ул. Академика Горького,
пров. 4-й Житомирский,
ул. 51-я Линия,
ул. 52-я Линия,
ул. 53-я Линия,
ул. Вишневая (Шевченко),
ул. Луцая,
ул. Победы,
ул. Демьяного.
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 20:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
Напомним, Сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке .
Новости