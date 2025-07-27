Смертельная непогода в Одесской области: есть погибшие и раненые

Вечером 27 июля в Одесской области произошла трагедия: в результате внезапного ухудшения погоды в городе Балта Подольского района погиб ребенок, еще четверо подростков получили травмы.

Трагедия в Одесской области из-за непогоды

По предварительным данным, группа детей отдыхала у реки, когда началась непогода. Порывистый ветер сломал дерево, упавшее прямо на палатку, где в тот момент находились подростки.

На место оперативно прибыли спасатели. Они деблокировали четырех пострадавших и передали их бригаде скорой помощи. Медики госпитализировали детей, состояние которых уточняется. К сожалению, одного ребенка спасти не удалось — он погиб на месте.

Этот инцидент стал очередным упоминанием об опасности внезапных природных явлений, особенно во время отдыха на природе. Местные власти выразили соболезнования семье погибшего и призвали граждан внимательно следить за прогнозами погоды и соблюдать меры безопасности в случае усложнения метеоусловий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Сумской области произошла очередная циничная атака со стороны армии РФ — российский дрон сбросил взрывное устройство на пассажирский автобус, в котором находились мирные жители. Инцидент произошел около 16:30 в районе села Иволжанское, входящего в Юнаковскую общину.

По предварительным данным, в результате удара погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Часть пассажиров удалось оперативно эвакуировать в безопасное место.





На месте работают все экстренные службы — идет разбор завалов, оказание помощи раненым и фиксация последствий преступления.

