Смертельная непогода в Одесской области: есть погибшие и раненые

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Ткачова Марія
Вечером 27 июля в Одесской области произошла трагедия: в результате внезапного ухудшения погоды в городе Балта Подольского района погиб ребенок, еще четверо подростков получили травмы.
Трагедия в Одесской области из-за непогоды
По предварительным данным, группа детей отдыхала у реки, когда началась непогода. Порывистый ветер сломал дерево, упавшее прямо на палатку, где в тот момент находились подростки.
На место оперативно прибыли спасатели. Они деблокировали четырех пострадавших и передали их бригаде скорой помощи. Медики госпитализировали детей, состояние которых уточняется. К сожалению, одного ребенка спасти не удалось — он погиб на месте.
Этот инцидент стал очередным упоминанием об опасности внезапных природных явлений, особенно во время отдыха на природе. Местные власти выразили соболезнования семье погибшего и призвали граждан внимательно следить за прогнозами погоды и соблюдать меры безопасности в случае усложнения метеоусловий.