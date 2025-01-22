Сколько новых авто появилось на дорогах Одесской области за год

Почти 122 тысяч регистрационных действий, более 8 тысяч новых водителей и 75 миллионов гривен в местные бюджеты – именно таковы результаты работы сервисных центров МВД Одесской области за 2024 год. Несмотря на военные вызовы, они продолжали снабжать водителей и транспортные средства необходимыми услугами. Какие интересные цифры и достижения зафиксировали в регионе – узнайте дальше.

Покупка авто. Фото из открытых источников

В течение 2024 года сервисные центры МВД Одесской области выполнили около 122 тысяч регистрационных операций с транспортными средствами. Из них более 20 тысяч автомобилей были впервые зарегистрированы в Украине после ввоза из-за границы, а 7 тысяч – совершенно новые автомобили. Услугой перерегистрации с заключением договоров купли-продажи воспользовались более 40 тысяч жителей региона.

Также сервисные центры выдали почти 4 тысячи дубликатов свидетельств о регистрации, в том числе вместо утраченных, и сняли с учета более 2 тысяч транспортных средств.

В сфере выдачи водительских удостоверений зарегистрировано 8235 новых водителей, получивших свои первые документы. Кроме этого, почти 28,5 тысяч граждан обновили свои удостоверения, а 3 тысячи — восстановили их после потери или похищения. Для водителей, которые планируют управлять за границей, было выдано около 700 международных удостоверений.

За год в сервисных центрах области проведено около 40 тысяч теоретических экзаменов, из которых только 22% кандидатов в водители сдали тест с первой попытки. Практические экзамены сдали почти 36 тысяч человек, однако только 17% удалось справиться с этой задачей с первого раза.

Что касается перевозки опасных грузов, более 500 водителей получили соответствующие свидетельства, а почти 1500 транспортных средств были допущены к перевозке таких грузов, в частности топлива и химических веществ.

Всего по результатам работы сервисных центров МВД Одесской области в 2024 году в местные бюджеты поступило более 75 миллионов гривен. В регионе функционируют 12 сервисных центров, из которых экзаменационная деятельность проводится в четырех – Одессе, Белгород-Днестровском, Подольске и Измаиле. Остальные обеспечивают услуги по обмену, регистрации и перерегистрации документов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в 2024 году украинцы приобрели около 14,4 тысяч новых легковых автомобилей, ввезенных из Китая , что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.