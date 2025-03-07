Скандал в Одесском городском совете: чиновник задержан на взятке

В Одессе разоблачили чиновника Департамента архитектуры и градостроительства горсовета, требовавшего взятку за беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство. За 2000 долларов он обещал предпринимателю беспрепятственную реконструкцию нежилого помещения в историческом центре города. Правоохранители задержали чиновника прямо при извлечении неправомерной выгоды.

Фото: od.gp.gov.ua

По информации Одесской областной прокуратуры, чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом. Он был задержан в момент передачи денег.

Следствие установило, что чиновник требовал взятку у представителя коммерческой структуры за согласование реконструкции нежилого помещения под офисы на улице Ланжероновской. За эти деньги он гарантировал беспрепятственное оформление всех необходимых документов.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также о его отстранении от должности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что харьковские налоговики вместо борьбы с уклонением от налогов придумали собственный бизнес — вымогательство взяток у предпринимателей. Четыре чиновника, среди которых начальник управления, его заместитель, руководитель отдела и инспектор, разработали схему, по которой угрожали бизнесменам блокированием счетов и конфискацией имущества, если те не заплатят "дань".