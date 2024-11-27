Скандал в Одессе: ученик попросил интимные фото у учительницы физики

В обычной школе Одессы урок неожиданно превратился в громкий скандал, обсуждаемый в соцсетях. Ученик, воспользовавшись анонимностью, послал учительнице физики сообщения с неожиданной просьбой показать ему ее личные интимные фото.

Скандал в одесской школе: ученик попросил фото у учительницы

Ученик оставался инкогнито, но учителя решили действовать. С помощью популярной программы Getcontact , которая может определять скрытые номера, его личность удалось установить.

Дальше все происходило во время онлайн-занятия: педагог обратилась к школьнику перед всей группой, отчитала его за такое поведение, повысив голос и даже вызвала его родителей в школу. В своем монологе учительница заявила, что полученное сообщение стало для нее серьезным стрессом и чуть не привело к инфаркту.

Эта ситуация вызвала шквал эмоций в соцсетях. Большинство пользователей стали в защиту подростка, отмечая, что такие вопросы следует обсуждать тет-а-тет, а не унижать ребенка перед всеми.

"У парня пубертат, это нормально для его возраста. Но унижать его публично — это позор для учителя", — пишут комментаторы.

В то же время некоторые указывают на другую сторону проблемы. Они убеждены, что современным подросткам часто не хватает воспитания, а подобные сообщения педагогам абсолютно неприемлемы.