Скандал в Одессе: руководителя коммунального предприятия будут судить

В Одессе на скамье подсудимых оказался директор одного из жилищно-коммунальных сервисов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов более чем на 7 миллионов гривен. По данным следствия, он намеренно не отражал часть доходов в отчетности, скрывая реальные суммы, полученные от жителей города за коммунальные услуги. Среди них обслуживание лифтов, вывоз мусора и аренда помещений.

Одесская областная прокуратура. Фото из открытых источников

Обвинительный акт уже передан в суд, а ущерб, причиненный государству, полностью возмещен. Чиновнику инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Суд решит, получит ли он реальное наказание за финансовые махинации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сотрудница Министерства юстиции вместе с сообщником планировали завладеть средствами крупного агропредприятия, предлагая за взятку внести изменения в реестр недвижимости. Они потребовали 120 тысяч долларов США за "решение вопроса", но не успели довести дело до конца – их задержали после получения первого транша. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт уже передан в суд.

Кроме того, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины вместе с его подчиненным обвиняют в масштабных махинациях, нанесших государственному бюджету почти 1,5 миллиарда гривен ущерба. По данным следствия, они действовали в интересах одного из газовых олигархов, заключая заведомо невыгодные соглашения. Дело уже передано в Высший антикоррупционный суд, а эксминистру грозит до шести лет лишения свободы.



