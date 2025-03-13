Схема побега за деньги: как правоохранитель переправлял ухилянцев за границу

В Одесской области задержали правоохранителя, который попытался организовать нелегальный канал переправки мужчин призывного возраста в Молдову. Он использовал свои знания местности и расположение блокпостов, чтобы предлагать желающим "обходной маршрут" за $1000 с человека. Но сделку разоблачили оперативники ДБР совместно с СБУ и Госпогранслужбой.

Фото: dbr.gov.ua

Как работала схема

По данным следствия, правоохранитель привлек к плану знакомого военнослужащего, который должен был находить клиентов. Сам он разработал маршрут нелегального перехода и давал указания, когда и где можно пересечь границу без риска быть разоблаченным.

11 марта 2025 года его задержали "на горячем" — при получении $2000 за переправку двух человек.

Что угрожает задержанному

Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается, возможны новые задержания.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военнослужащий территориальной обороны организовал нелегальный "бизнес" на уклонянтах, помогая им избежать мобилизации из-за фиктивных диагнозов из психбольницы. За свои "услуги" он требовал 16 тысяч долларов, а в случае отказа угрожал клиентам отправкой на фронт. Спецоперация ДБР поставила точку в его сделках.

Кроме того, военнообязанные, стремившиеся незаконно покинуть Украину, становились клиентами хитрой схемы, организованной должностным лицом правоохранительного органа Одесской области. За кругленькую сумму мужчин выводили вне пунктов пропуска, а все детали маршрута согласовывались через мессенджеры. Однако легкие деньги быстро закончились – ДБР разоблачило незаконный бизнес и задержало организатора при получении очередной "оплаты".