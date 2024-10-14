Серия взрывов в Одессе: что известно сейчас

В Одессе прозвучала серия громких взрывов, потрясших город. Городские власти официально подтвердили информацию и призвали жителей оставаться в укрытиях до дальнейших распоряжений.

В Одессе прогремела серия взрывов

Местные власти призывают население соблюдать правила безопасности. Важно не покидать защищенные места, пока не поступят официальные уведомления об окончании опасности.

Рекомендации для жителей Одессы: как поступать во время воздушной тревоги

Немедленно переместиться в укрытие. Самыми безопасными местами есть подвалы, специальные бомбоубежища, а также внутренние комнаты без окон. Главное правило – выбирайте места, где есть максимальная защита от взрывной волны и обломков.

Не оставляйте безопасное место до официального завершения тревоги. Даже после того, как взрывы прекратились, важно дождаться официального подтверждения о том, что угроза миновала.

Следите за официальными источниками информации. Для получения наиболее актуальных новостей используйте надежные источники, такие как сообщения Воздушных сил ВСУ, официальные каналы местных властей, а также радио и телевидение.

Не распространяйте непроверенную информацию. Избегайте слухов и фейков, которые могут вызвать панику. Достоверные данные должны поступать исключительно из официальных источников.

Ранее в Одесской области, как и в других южных регионах Украины, объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов. По данным Воздушных сил ВСУ, была высока вероятность атаки со стороны России, что и повлекло массовое оповещение. Одесситы услышали сирены тревоги около полудня, после чего услышали взрывы.