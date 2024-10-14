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Серия взрывов в Одессе: что известно сейчас

В Одессе раздалась серия взрывов: мэрия подтвердила, жителей призывают оставаться в укрытиях

сегодня, 12:00
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Черновалова Кристина

В Одессе прозвучала серия громких взрывов, потрясших город. Городские власти официально подтвердили информацию и призвали жителей оставаться в укрытиях до дальнейших распоряжений.

Серия взрывов в Одессе: что известно сейчас

В Одессе прогремела серия взрывов

Местные власти призывают население соблюдать правила безопасности. Важно не покидать защищенные места, пока не поступят официальные уведомления об окончании опасности.

Рекомендации для жителей Одессы: как поступать во время воздушной тревоги

  • Немедленно переместиться в укрытие. Самыми безопасными местами есть подвалы, специальные бомбоубежища, а также внутренние комнаты без окон. Главное правило – выбирайте места, где есть максимальная защита от взрывной волны и обломков.

  • Не оставляйте безопасное место до официального завершения тревоги. Даже после того, как взрывы прекратились, важно дождаться официального подтверждения о том, что угроза миновала.

  • Следите за официальными источниками информации. Для получения наиболее актуальных новостей используйте надежные источники, такие как сообщения Воздушных сил ВСУ, официальные каналы местных властей, а также радио и телевидение.

  • Не распространяйте непроверенную информацию. Избегайте слухов и фейков, которые могут вызвать панику. Достоверные данные должны поступать исключительно из официальных источников.

Ранее в Одесской области, как и в других южных регионах Украины, объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов. По данным Воздушных сил ВСУ, была высока вероятность атаки со стороны России, что и повлекло массовое оповещение. Одесситы услышали сирены тревоги около полудня, после чего услышали взрывы.                                         



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