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Самые популярные и редкие имена детей в Одесской области

Какие популярные и редкие имена дают детям в Одесской области.

сегодня, 11:27
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Автор:
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Slava Kot

Министерство юстиции Украины опубликовало обновленные данные о самых распространенных и редких именах, которыми родители называли своих детей в Одесской области за 2024 год. Анализ показывает, что наряду с традиционными украинскими именами растет популярность редких и необычных вариантов.

Самые популярные и редкие имена детей в Одесской области

Популярны и редки имена детей в Одесской области. Фото из открытых источников

Какие имена для мальчиков выбирают чаще всего в Одесской области

Самыми популярными именами для мальчиков в Одесской области стали:

  • — Даниил
  • — Михаил
  • — Александр
  • — Тимофей

Эти имена сохраняют свою популярность в Украине уже много лет, ведь имеют как исторические, так и христианские корни.

Редкие имена для мальчиков

Некоторые родители выбирали для своих сыновей уникальные имена, в частности в Одесской области Минюст зафиксировал следующие:

  • — Вилли
  • — Конон
  • — Самуил
  • — Кенау

Эти имена редкие для Украины, но могут отражать особые семейные традиции или влияние западной культуры.

Популярные имена для девочек в Одесской области

Среди самых распространенных имен для девочек в Одесской области:

  • — Маргарита
  • — Елизавета
  • — Ксения
  • — Ева

Эти имена остаются популярными среди разных поколений в Украине.

Редкие имена для девочек

По данным Минюста, в Одесской области некоторые родители стремились дать своим дочерям нестандартные имена. Среди редких имен для девочек зафиксировали:

  • — Луна
  • — Олимпиада
  • — Ясна
  • — Сияна

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных и редких именах детей в Киеве и области.

Также "Комментарии" писали о самом длинном имени Украины, состоящем из 50 символов. Его владелец хотел сменить на еще более длинное имя, один столкнулся с ограничениями.



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=1100487982117293&set=pcb.1100492418783516&locale=uk_UA
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