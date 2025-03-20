Самые популярные и редкие имена детей в Одесской области

Министерство юстиции Украины опубликовало обновленные данные о самых распространенных и редких именах, которыми родители называли своих детей в Одесской области за 2024 год. Анализ показывает, что наряду с традиционными украинскими именами растет популярность редких и необычных вариантов.

Популярны и редки имена детей в Одесской области. Фото из открытых источников

Какие имена для мальчиков выбирают чаще всего в Одесской области

Самыми популярными именами для мальчиков в Одесской области стали:

— Даниил

— Михаил

— Александр

— Тимофей

Эти имена сохраняют свою популярность в Украине уже много лет, ведь имеют как исторические, так и христианские корни.

Редкие имена для мальчиков

Некоторые родители выбирали для своих сыновей уникальные имена, в частности в Одесской области Минюст зафиксировал следующие:

— Вилли

— Конон

— Самуил

— Кенау

Эти имена редкие для Украины, но могут отражать особые семейные традиции или влияние западной культуры.

Популярные имена для девочек в Одесской области

Среди самых распространенных имен для девочек в Одесской области:

— Маргарита

— Елизавета

— Ксения

— Ева

Эти имена остаются популярными среди разных поколений в Украине.

Редкие имена для девочек

По данным Минюста, в Одесской области некоторые родители стремились дать своим дочерям нестандартные имена. Среди редких имен для девочек зафиксировали:

— Луна

— Олимпиада

— Ясна

— Сияна

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных и редких именах детей в Киеве и области.

Также "Комментарии" писали о самом длинном имени Украины, состоящем из 50 символов. Его владелец хотел сменить на еще более длинное имя, один столкнулся с ограничениями.