Самые популярные и редкие имена детей в Одесской области

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Slava Kot
Министерство юстиции Украины опубликовало обновленные данные о самых распространенных и редких именах, которыми родители называли своих детей в Одесской области за 2024 год. Анализ показывает, что наряду с традиционными украинскими именами растет популярность редких и необычных вариантов.
Популярны и редки имена детей в Одесской области. Фото из открытых источников
Самыми популярными именами для мальчиков в Одесской области стали:
Эти имена сохраняют свою популярность в Украине уже много лет, ведь имеют как исторические, так и христианские корни.
Некоторые родители выбирали для своих сыновей уникальные имена, в частности в Одесской области Минюст зафиксировал следующие:
Эти имена редкие для Украины, но могут отражать особые семейные традиции или влияние западной культуры.
Среди самых распространенных имен для девочек в Одесской области:
Эти имена остаются популярными среди разных поколений в Украине.
По данным Минюста, в Одесской области некоторые родители стремились дать своим дочерям нестандартные имена. Среди редких имен для девочек зафиксировали:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных и редких именах детей в Киеве и области.
Также "Комментарии" писали о самом длинном имени Украины, состоящем из 50 символов. Его владелец хотел сменить на еще более длинное имя, один столкнулся с ограничениями.
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