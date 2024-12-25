Самому богатому украинскому военкому сообщено новое подозрение: детали дела



















Бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП задержан по подозрению в организации служебного подлога и препятствии деятельности Вооруженных сил Украины. Следствие установило, что он причастен к многочисленным нарушениям, которые привели к неправомерным выплатам и льготам. Кроме того, экс-чиновнику грозят новые обвинения, касающиеся легализации незаконно добытых средств и имущества. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Задержание военкома. Фото: ГБР

Бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП уведомлено о новом подозрении за организацию служебного подлога и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. Это произошло в рамках расследования по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора. Он подозревается в составлении заведомо ложных документов, послуживших основанием для принятия ошибочных решений, повлиявших на юридические последствия и льготы, принадлежавшие военнослужащим.

Согласно материалам дела, подозреваемый, находясь в должности, организовал подлог официальных документов, составленных комиссией по расследованию несчастного случая. Эти фальшивые документы стали основой для принятия неправильных решений по выплатам и льготам для военных. В частности, на основании этого было начислено безосновательное дополнительное вознаграждение в размере 165 тысяч гривен за период апрель-июнь 2022 года.

Протокол, составленный Региональной военно-врачебной комиссией, содержал ошибочное решение о том, что ранение подозреваемого связано с участием в обороне Родины, что, в свою очередь, дало ему право на дополнительные выплаты.

В ходе дальнейших расследований Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружило, что после внесения залога в сумме более 39 миллионов гривен, бывший военком планировал бежать за границу. В результате 25 декабря 2024 его задержали в Киеве.





Кроме того, в рамках расследования по подозрению в организации легализации средств, полученных незаконным путем, суд передал в управление Арма недвижимость, принадлежавшую родственникам подозреваемого. Они владели домом в Италии площадью 857 кв. м, а также офисами в Испании. Все эти активы оцениваются в общую сумму в сотни миллионов евро.

ГБР также передало в управление АРМА роскошные автомобили, принадлежавшие родственникам бывшего военкома. В частности, это автомобили марки Mercedes-Benz и Toyota стоимостью более 14 миллионов гривен.

ГБР ранее было направлено в суд два обвинительных акта в отношении бывшего военкома, а именно:

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 УК Украины – приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 (сто сорок два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч одну) гривну, более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины – неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 409 УК Украины – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины – использование заведомо подложного документа.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко рассказал о зарплатах, которые получают работники ТЦК. По его словам, это меньше, чем зарплаты военных в боевых частях.