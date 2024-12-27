С 2025 года в Одессе изменятся тарифы на водоснабжение: кто будет платить больше

С начала 2025 года в Одессе вступят в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Постановление Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 24 декабря 2024 года определяет, что изменения коснутся всех категорий потребителей, кроме населения. Стоимость для бытовых потребителей останется неизменной на уровне тарифов, действовавших на 24 февраля 2022 года.

Коммунальные платежи. Фото из открытых источников

Тарифы на централизованное водоснабжение

Для предприятий-лицензиатов в сфере водоснабжения и водоотведения: 10,93 грн. за 1 м³ (без НДС).

Для других потребителей (кроме населения): 25,80 грн. за 1 м³ (без НДС).

Тарифы на централизованный водоотвод

Для предприятий-лицензиатов: 7,74 грн. за 1 м³ (без НДС).

Для других потребителей (кроме населения): 20,40 грн. за 1 м³ (без НДС).

При этом тарифы для населения остаются на уровне 2022 года:

Водоснабжение – 14,93 грн за 1 м³ (без НДС).

Водоотвод – 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Постановление НКРЭКУ, утверждающее новые тарифы, было обнародовано 26 декабря 2024 года на официальном сайте регулятора и вступит в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с 1 июня правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 2,64 грн/кВт*ч до 4,32 грн/кВт*ч. Однако компания "Энергоатом", доля которой в поставках электроэнергии составляет около 50%, заявила, что ее финансовые показатели не изменились после того, как украинцы начали больше платить за свет.