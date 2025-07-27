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Россия атаковала Одессу в нетипичное время: где в городе были слышны взрывы

В Одессе раздались взрывы после атаки российских дронов из акватории Черного моря.

27 июля 2025, 13:35
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Slava Kot

Днем 27 июля Одесса стала мишенью очередной атаки российских беспилотников. Взрывы прогремели посреди белого дня, что стало необычной атакой для России. Городские власти подтвердили работу сил ПВО, а очевидцы зафиксировали падение дронов в море.

Россия атаковала Одессу в нетипичное время: где в городе были слышны взрывы

Одессу атаковали дроны. Фото из открытых источников

Около 13:00 в Одессе раздались взрывы. Город оказался под атакой российских ударных беспилотников. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. Атака произошла в нетипичное время, ведь Россия обычно дроны запускает в темное время суток.

"В городе слышны взрывы! Работают наши защитники", — отметил Труханов.

По информации мониторинговых каналов, по меньшей мере 10 вражеских дронов были замечены на подлете к Одессе, преимущественно в направлении Киевского района города и пригородов. В соцсетях сразу же после взрывов начали появляться видео. На одном из них видно падение дрона в акватории Черного моря, на других черный дым над морем, вероятно, в результате сбития беспилотников силами украинской противовоздушной обороны.

Ранее в тот же день городской голова предостерег одесситов о возможной угрозе с воздуха и призвал держаться подальше от опасных зон.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Всем, кто на побережье, велика просьба покинуть эту зону", – предупредил Труханов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на удар РФ по Одессе после переговоров в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали о том, как 24 июля Россия массированно ударила по Одессе. В огне оказались Привоз, памятники и дома.



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Источник: https://t.me/truonline/6908
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