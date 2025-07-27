Россия атаковала Одессу в нетипичное время: где в городе были слышны взрывы

Днем 27 июля Одесса стала мишенью очередной атаки российских беспилотников. Взрывы прогремели посреди белого дня, что стало необычной атакой для России. Городские власти подтвердили работу сил ПВО, а очевидцы зафиксировали падение дронов в море.

Одессу атаковали дроны. Фото из открытых источников

Около 13:00 в Одессе раздались взрывы. Город оказался под атакой российских ударных беспилотников. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. Атака произошла в нетипичное время, ведь Россия обычно дроны запускает в темное время суток.

"В городе слышны взрывы! Работают наши защитники", — отметил Труханов.

По информации мониторинговых каналов, по меньшей мере 10 вражеских дронов были замечены на подлете к Одессе, преимущественно в направлении Киевского района города и пригородов. В соцсетях сразу же после взрывов начали появляться видео. На одном из них видно падение дрона в акватории Черного моря, на других черный дым над морем, вероятно, в результате сбития беспилотников силами украинской противовоздушной обороны.

Ранее в тот же день городской голова предостерег одесситов о возможной угрозе с воздуха и призвал держаться подальше от опасных зон.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Всем, кто на побережье, велика просьба покинуть эту зону", – предупредил Труханов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на удар РФ по Одессе после переговоров в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали о том, как 24 июля Россия массированно ударила по Одессе. В огне оказались Привоз, памятники и дома.