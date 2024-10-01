РФ атакует Одесскую область баллистикой: что известно

В третий за последний час в Одессе и области объявлена воздушная тревога. В регионе были слышны взрывы. Предварительно сообщают о прилете, впрочем сейчас обнаружен дополнительный пуск баллистики по региону. Об этом сообщают мониторинговые каналы.



Ракета. Фото из открытых источников

Угроза применения баллистики с юга! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!, – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

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Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, кафиры из артиллерии обстреляли жилищный сектор города Никополь на Днепропетровщине. Один из боеприпасов попал в жилой дом, в котором находились люди.