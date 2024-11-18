Ракетный удар по жилому дому в Одессе: есть жертвы и ранены

Одесса снова потерпела ракетный удар со стороны российских оккупантов. Одна из ракет попала во двор жилого дома. В результате атаки погибли мирные жители, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации (ОВА).

Россия атаковала Одессу: ракетный удар: ракетный удар

"Есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома", — подтвердил глава ОВА Олег Кипер. По словам чиновника, на месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.

По информации местных пабликов, ракета попала во двор многоэтажки, повлекшие значительные разрушения. Фасады соседних зданий повреждены обломками, взрывной волной выбиты окна и двери. На месте происшествия были зафиксированы многочисленные автомобили с повреждениями.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале подтвердил информацию о пострадавших. Кроме того, Гончренко отметил, что в настоящее время известно о 8 погибших.

"Одесса под ударом. Есть ранения точно. Это центр города. Просто ужас. Террористы воюют с мирным населением. мразоты", — отметил он.

Перед ударом в городе была объявлена воздушная тревога. Жители Одессы сообщали о мощном взрыве. Силы противовоздушной обороны пытались сбить ракеты, однако не все цели удалось нейтрализовать.

Ранее мониторинговые каналы сообщали об активизации российских военных на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму. Именно оттуда могли быть запущены ракеты по Одессе.