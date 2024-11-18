Ракетная опасность на Одесщине: срочно пройдите в укрытие.

В Одесской области и в других южных областях объявлена воздушная тревога. Граждан призывают срочно пройти в укрытие. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ракетная атака. Фото из открытых источников

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга. Ракетная опасность – Одесская область!, – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, масштабный обстрел энергетической инфраструктуры Одесской области 17 ноября оставил значительную часть региона без электроснабжения. Пошли вторые сутки, как жители некоторых районов Одессы и области предстают перед трудностями из-за отсутствия света, воды и тепла. Энергетики работают в усиленном режиме, однако полное восстановление требует времени. "Комментарии" разбирались, когда одесситам ждать света.