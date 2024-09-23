Ракета на Одессу: срочно пройдите в укрытие

В Одесской области объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует ракетная опасность. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Ракета. Фото из открытых источников

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Обстрелы Одесской области

Одещина была атакована ракетами, направленными на энергетические и гражданские объекты региона. В результате этого террористического акта ранения получили четыре человека, среди них 10-летний мальчик.

В ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты совершили атаку на Украину, используя 32 ударных беспилотника "Shahed-131/136". Запуск дронов был осуществлен с территорий Курска и Приморско-Ахтарской в России. Все 32 вражеских дрона были сбиты в воздушном пространстве над Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областями.

24 июня около 8 утра в Одессе раздался мощный взрыв . Враг, вероятно, атаковал город крылатыми высокоточными ракетами типа "Калибр". Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщает о попадании в гражданский объект.

По информации Воздушного командования "Юг", к вечеру 19 июня враг в очередной раз атаковал прибрежную зону Одесщины баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М") с территории временно оккупированного Крыма. В результате попадания повреждений получила рекреационная инфраструктура, возникло возгорание сухой травы на открытой местности, которое было ликвидировано. Люди не повреждены