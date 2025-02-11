Пять новых реабилитационных центров в Одесской области: как они помогут пострадавшим от войны

Одещина запускает проект по созданию пяти современных реабилитационных центров, специализирующихся на физическом восстановлении и психоэмоциональном здоровье пострадавших от последствий войны людей. Эти центры будут функционировать на базе местных медицинских учреждений и оказывать комплексную помощь в реабилитации. Об этом стало известно благодаря подписанию важного меморандума между Одесской областной государственной администрацией и французским агентством Expertise France.

Фото: https://moz.gov.ua/

Согласно меморандуму, проект обеспечит не только медицинскую поддержку, но и обмен экспертными знаниями, поставку необходимого оборудования и материалов для реабилитационных процессов. Александр Харлов, исполняющий обязанности главы Одесской ОГА, и София Олейник, директор Expertise France в Украине, а также заместитель министра здравоохранения Игорь Копач стали основными подписантами документа, предусматривающего налаживание тесного взаимодействия между органами власти, медицинскими учреждениями и гражданским обществом.

Ключевой целью этой инициативы является улучшение доступа к медицинским услугам для пострадавших во время войны и укрепление здравоохранения на региональном уровне. Согласно плану в больницах области создадут специализированные отделения для стационарной реабилитации. Это позволит пациентам получить полноценную помощь по восстановлению физического и психического здоровья.

Меморандум также предусматривает закупку необходимого медицинского оборудования, организацию технической поддержки и привлечение специалистов для эффективной реализации этого проекта. Все эти меры помогут снизить негативное влияние войны на население Одесской области и облегчить процесс восстановления пострадавших.