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Приговор за изнасилование ребенка: сколько лет мужчина проведет за решеткой

Обвиняемый так и не признал свою вину

сегодня, 14:31
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Амбарцумян Анна

Суд в Одесской области вынес приговор по делу об изнасиловании ребенка. 55-летний мужчина признан виновным в совершении преступления против 12-летней девочки. Приговор предусматривает продолжительное лишение свободы. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Приговор за изнасилование ребенка: сколько лет мужчина проведет за решеткой

Фото: od.gp.gov.ua

Согласно материалам дела, Измаильская окружная прокуратура поддержала обвинение против 55-летнего жителя Одесчины, который признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Установлено, что в мае прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался доверчивостью 12-летней девочки и завел ее в лесные насаждения на окраине города. Килии, где совершил изнасилование.

В судебном заседании обвиняемый не признал свою вину. Однако суд принял во внимание показания ребенка, полученные при расследовании с участием психолога. Во избежание повторной травматизации ребенка, его не вызывали в суд.

Информация об осужденном внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 12-летняя девочка испытала бесчеловечные издевательства от близкого родственника , который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно насиловал ее. Суд вынес приговор, отправив преступника за решетку на долгие 15 лет.

Кроме того, в феврале начался суд над 73-летним бывшим хирургом Жоэлем Ле Скуарнеком, обвиняемым в изнасиловании 299 детей в период с 1998 по 2014 год. Это будет крупнейший судебный процесс по поводу жестокого обращения с детьми в истории Франции.



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Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=383442
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