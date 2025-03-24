Предана не сыну, а Кремлю: горе-мать может получить пожизненное заключение

В Одессе задержали агентку ФСБ, которая передавала врагу координаты для ракетных атак по украинским военным. Чтобы не попасть в руки правосудия, предательница планировала побег в Россию, где ей обещали "эвакуацию" и трудоустройство. СБУ уличила ее на начальном этапе шпионской деятельности и сорвала планы врага.

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Контрразведка установила, что 39-летняя местная жительница, поклонница "русского мира", занималась сбором данных о местах дислокации морской пехоты ВСУ, а также украинских пограничников и полицейских. Ее заметили в пророссийских Telegram-каналах, после чего ФСБ дистанционно завербовало женщину.

Агентка действовала под прикрытием обычных прогулок с 6-летним сыном: фотографировала потенциальные цели и обозначала их координаты на картах. Все собранные данные она посылала куратору через анонимные чаты.

Предательницу задержали в собственном доме. Во время обыска силовики изъяли мобильный телефон и планшет с поличным. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила очередную агентку российской военной разведки (ГРУ), которая передавала оккупантам информацию об украинских военных в Донецкой области. Она взялась за шпионскую деятельность после ареста своего брата-предателя, которого СБУ задержала раньше. По заданию российского куратора женщина собирала данные о позициях ВСУ и передавала их врагу для нанесения ракетных и артиллерийских ударов.