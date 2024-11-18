Пошли вторые сутки без света: какие прогнозы дают жителям Одессы

Масштабный обстрел энергетической инфраструктуры Одесской области 17 ноября оставил значительную часть региона без электроснабжения. Пошли вторые сутки, как жители некоторых районов Одессы и области предстают перед трудностями из-за отсутствия света, воды и тепла. Энергетики работают в усиленном режиме, однако полное восстановление требует времени. "Комментарии" разбирались, когда одесситам ждать света.

Отключение света. Фото из открытых источников

Актуальное состояние энергосистемы региона

Обстрел вызвал значительные повреждения энергетических объектов. В Подольском и Одесском районах области ситуация остается сложной, некоторые населённые пункты частично без света. В Одессе самая сложная ситуация в микрорайонах Таирова (Киевский район) и Аркадия (Приморский район), где нет технической возможности подать напряжение даже на объекты критической инфраструктуры.

Какие прогнозы есть в сети

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что возобновление энергосистемы может занять 3-4 дня. По его словам, даже после этого возможны плановые или аварийные отключения на следующей неделе.

Тем временем чат-бот ДТЭК дает надежду на то, что свет появится уже через несколько часов. У большинства потребителей Одессы пишется такое сообщение:

По адресу г. Одесса, ул. ... зафиксировано отключение. Аварийные ремонтные работы. Время начала: 17.11.2024 07:12. Ориентировочное время возобновления электроэнергии: 18.11.2024 12:00.

Вода, тепло, "Пункты несокрушимости"

Несмотря на отсутствие света, в Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение. Большинство бюветов продлили время работы до 22:00, а в городе действуют водовозки с технической водой. Частично восстановлено и отопление, однако работа по полному запуску теплоснабжения продолжается.

В городе и области функционирует 674 "Пункта несокрушимости", снабженные теплом, водой, зарядными устройствами и Wi-Fi. Больницы и объекты критической инфраструктуры работают благодаря альтернативным и резервным источникам энергии.

Из-за чрезвычайной ситуации в Одессе образовательные учреждения 18 и 19 ноября остаются в выходные.

Напомним, 17 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине с применением нескольких десятков ракет разных типов, в частности "Калибр" и "Кинжал". Под российской атакой находились почти все области Украины, а главной целью стал энергетический сектор. Подробнее по ссылке .