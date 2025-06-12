Попытка захватить этот город станет для РФ самоубийством: в ВМС дали объяснение

Сейчас высадка российского десанта на побережье Одессы, Одесской области можно прировнять к самоубийству, потому что противник не имеет соответствующих успехов на суше, без которых данную морскую операцию проводить нет никакого смысла. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, в начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, захватчики уже пытались провести такую операцию, имея значительно больше возможности, чем сейчас. Тогда эта попытка завершилась неудачей по многим причинам, в том числе из-за того, что такие операции обычно проводят комплексно.

"Одна из причин — отсутствие соответствующего успеха по суше. Потому что такие военные мероприятия, как правило, не являются самостоятельным видом операций, учитывая то, что это — самый сложный вид морских операций, в принципе. Поэтому высаживать сейчас десант — это суицид...", — отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что сейчас российские оккупанты не могут подойти к побережью Одесской области ближе, чем на 100 морских миль, — здесь ждут их ракетные подразделения ВМС. Поэтому сейчас маловероятно, что россияне пойдут на очередную авантюру.

Дмитрий Плетенчук добавил, что, если возвращаться к сухопутной составляющей, то по дороге в Одессу минимум три серьезные водные преграды.

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