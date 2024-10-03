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Полиция Одессы остановила продажу персональных данных 100 тысяч граждан

Во время обыска в квартире подозреваемого изъят ноутбук с базой данных граждан

сегодня, 16:45
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Амбарцумян Анна

23-летний житель Березовки пытался продать личные данные 100 тысяч человек, но стражи порядка остановили его незаконную деятельность. Материалы дела уже переданы в суд, и ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Полиция Одессы остановила продажу персональных данных 100 тысяч граждан

Продажа персональных данных. Фото: Нацполиция

Оперативные действия провели киберполиция Одесской области и следователи областного управления Нацполиции при поддержке прокуратуры. Расследование установило, что мужчина вместе с сообщниками занимался продажей личных данных, таких как имена, фамилии, телефонные номера клиентов одного из частных предприятий.

Злоумышленник разместил объявление о продаже базы данных на нескольких онлайн-платформах. Первый покупатель решил провести "тестовое" соглашение, после чего продавец передал ему информацию о 50 людях в обмен на оплату, поступившую на банковскую карту.

Во время обыска в квартире подозреваемого изъят ноутбук с базой данных 100 тысяч граждан, мобильный телефон с доказательствами его противоправной деятельности и другие важные доказательства.

Следователь Александр Кожухов отметил, что эти данные могли пригодиться мошенникам или предпринимателям, занимающимся продвижением бизнеса. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте информации с ограниченным доступом. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 361-2 УК Украины, предусматривающий до пяти лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения в виде залога в сумме 60 560 гривен, которую подозреваемый уже внес. Обвинительный акт направлен в суд.

Полиция Одессы остановила продажу персональных данных 100 тысяч граждан - фото 2

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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/odeski-politseiski-zapobihly-zbutu-personalnykh-danykh-100-tysiach-hromadian
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