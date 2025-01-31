Пока одни бегут, другие платят за въезд: в Одесской области разоблачили интересную схему заработка

Правоохранители разоблачили масштабный канал незаконного ввоза иностранных граждан в Украину. Организаторы использовали поддельные документы и фиктивные приглашения для обеспечения нелегального пересечения границы. Стоимость такой "услуги" достигала 3 тысяч долларов. Как работала схема и кто стоит за организацией нелегального бизнеса – читайте дальше.

Схема нелегального въезда иностранцев. Фото: gp.gov.ua

Четверым лицам уже объявлено подозрение в содействии незаконной переправке иностранцев через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). По данным следствия, ключевой фигурой стала жительница Одесской области, которая вместе с дочерью и сожителем наладила поток нелегалов. К делу она привлекла и одного из своих "клиентов", которому она раньше помогла незаконно попасть в Украину.

Схема действовала по отработанному механизму: подозреваемые находили желающих пересечь границу, оформляли им визы на основе фальшивых приглашений на работу и обеспечивали беспрепятственный въезд. В ходе обысков правоохранители изъяли паспорта иностранцев, поддельные документы, мобильные телефоны, банковские карты, печати и другие доказательства преступной деятельности.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают всех причастных к организации нелегального канала, а также возможных заказчиков этой схемы.



Напомним, портал "Комментарии" писал, скандальная схема незаконной переправки мужчин в Европу через границу была обнаружена на Львовщине. Два злоумышленника, один из которых работал в правоохранительных органах, пытались организовать бизнес, маскируя свою деятельность под перевозку водителей международных рейсов. Благодаря оперативности работников ДБР их преступная деятельность была приостановлена на этапе получения аванса.