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Пока одни бегут, другие платят за въезд: в Одесской области разоблачили интересную схему заработка

Как в Украине действовала схема нелегального въезда иностранцев

сегодня, 14:50
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Амбарцумян Анна

Правоохранители разоблачили масштабный канал незаконного ввоза иностранных граждан в Украину. Организаторы использовали поддельные документы и фиктивные приглашения для обеспечения нелегального пересечения границы. Стоимость такой "услуги" достигала 3 тысяч долларов. Как работала схема и кто стоит за организацией нелегального бизнеса – читайте дальше.

Пока одни бегут, другие платят за въезд: в Одесской области разоблачили интересную схему заработка

Схема нелегального въезда иностранцев. Фото: gp.gov.ua

Четверым лицам уже объявлено подозрение в содействии незаконной переправке иностранцев через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). По данным следствия, ключевой фигурой стала жительница Одесской области, которая вместе с дочерью и сожителем наладила поток нелегалов. К делу она привлекла и одного из своих "клиентов", которому она раньше помогла незаконно попасть в Украину.

Схема действовала по отработанному механизму: подозреваемые находили желающих пересечь границу, оформляли им визы на основе фальшивых приглашений на работу и обеспечивали беспрепятственный въезд. В ходе обысков правоохранители изъяли паспорта иностранцев, поддельные документы, мобильные телефоны, банковские карты, печати и другие доказательства преступной деятельности.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают всех причастных к организации нелегального канала, а также возможных заказчиков этой схемы.

Пока одни бегут, другие платят за въезд: в Одесской области разоблачили интересную схему заработка - фото 2
Пока одни бегут, другие платят за въезд: в Одесской области разоблачили интересную схему заработка - фото 3
Пока одни бегут, другие платят за въезд: в Одесской области разоблачили интересную схему заработка - фото 4


 Напомним, портал "Комментарии" писал, скандальная схема незаконной переправки мужчин в Европу через границу была обнаружена на Львовщине. Два злоумышленника, один из которых работал в правоохранительных органах, пытались организовать бизнес, маскируя свою деятельность под перевозку водителей международных рейсов. Благодаря оперативности работников ДБР их преступная деятельность была приостановлена на этапе получения аванса.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/pravooxoronci-perekrili-kanal-nezakonnogo-perevezennya-inozemnix-gromadyan-v-ukrayinu
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