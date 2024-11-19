"Погибла" Ольга Харлан от ракетного удара по Одессе: что известно

О "гибели" украинской фехтовальщицы, олимпийской чемпионки Ольги Харлан после прилета в Одессе 18 ноября начали распространять публикации в Фейсбуке.

Ольга Харлан. Фото из открытых источников

Об этом олимпийская чемпионка сама узнала своих подписчиков, а также со страниц в Фейсбуке.

В соцсетях выложили черно-белое фото с надписью: "Уже нет сил" и пожеланиями соболезнования родным "погибшей".

После этого спортсменка записала видео, где сообщила, что с ней все хорошо, она жива, а подписчикам посоветовала отписаться от страниц, публикующих непроверенную и фейковую информацию, а также всегда доверять только официальным и проверенным источникам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Упавший в Одессе "Искандер" был сбит ПВО

Вчера в 11:57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", сбитой противовоздушной обороной. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла за собой много горя. Есть также погибшие и раненые. , для осуществления воздушной разведки

"Враг коварный и безжалостный… Одесса постоянно под прицелом оккупантов — террористы намеренно наносят удары ракетами разных типов и ударными БПЛА по густонаселенным городам, зная, что будут жертвы среди гражданского населения. Призываем всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждение", – подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

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