Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан (ФОТО)

В Одессе мужчина, подозреваемый в убийстве активиста, был задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Задержанный подозреваемый, фото: Игорь Клименко

"Благодарю всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка. Подробности от полиции", – написал Клименко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром в центре Одессы неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте. Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с председателем Нацполиции Иваном Выговским. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, впервые прокомментировавший стрельбу в центре Одессы, в результате которой погиб активист Демьян Ганул.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следственные полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности. Просьба пользоваться только информацией из официальных источников", — заметил Клименко. Он также не назвал имя убитого. Что застрелили именно Ганула уже дважды сообщил нардеп Алексей Гончаренко.