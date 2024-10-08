Почти блекаут: часть Одессы на 9 часов останется без света (АДРЕСА)

Сегодня, 8 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

ул. Днепровская, 1-40, ул. Донецкая, 1-4, ул. Керченская, 8-34, пер. 2-й Керченский, 1-15, ул. Леси Украинки, 1-28, ул. Котлеевская (Ломоносова), 13-18, ул. Мариупольская (Ростовская), 1-19а, просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), ул. Бахмутьская (Курская), 69-95, 4-я линия на жилом массиве, 5-я линия на жилом массиве, 26-34, 6-я линия на жилом массиве, 25-36, 7-я линия на жилом массиве, 3 -36а, 8-я линия на жилом массиве, 25-35а, 9-я линия на жилом массиве, 10-я линия на жилом массиве, 11-я линия на жилом массиве, 7-16, 12-я линия на жилом массиве , 14-18, 36-я линия на жилом массиве, 37-я линия на жилом массиве, 38-я Линия на жилом массиве 1-16а, 39-я линия на жилом массиве, 1-16, 40-я Линия на жилом массиве массиве, 1-3, 41-я линия на жилом массиве, 1-26, 42-я линия на жилом массиве, 43-я линия на жилом массиве, 1-36, 44-я линия на жилом массиве, 1 – 51, 45-я линия на жилом массиве, 1-36, 46-я линия на жилом массиве, 47-я линия на жилом массиве, 48-я линия на жилом массиве, 1-28, 49-я линия на жилом массиве, 1- 27, 50-я линия на жилом массиве, 1-28, 51-я линия на жилом массиве, 53-я линия на жилом массиве, 1-35, 54-я линия на жилом массиве, 1-15, 55-я линия на жилом массиве, 1-7, ул. Песочная, 1-172, пер. Песочный, 1-4, ул. Соляная, ул. Луцк, ул. Вишневая, 1-43А, пер. Вишневый, 2-14а, ул. Рельефная, 21-35, ул. Адама Мицкевича, 1-35, ул. Демьянова, 1-13а, ул. Яблочная, 1-4, ул. Ракетная, 1-18, ул. Жолио Кюри, ул. Пространственная, 1-74, ул. Керченская, 101-131, пер. 2-й Керченский, 11, ул. Степная, 1-14, ул. Победы, 1-45А, ул. Симферопольская, 1-24, ул. Ивана Луценко, 38-56, ул. Конноармейская, 2-57, ул. Мелитопольская, 1-58А, ул. Серогодского, 1-73, ул. Шептицкого, 4-93, ул. Центральная, 2-36, ул. Капитана Кузнецова, 71а-102 ул. Леси Украинки, 86а.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

ул. Абрикосовая, 4-105, ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40В, пер. Абрикосовая, 1-43, ул. Дубовая Роща, 2 — 57, дорога Фонтанская, 106/37-106/40, пер. Янтарный, 6-8/корп.3, ул. Дачная, 4/2, ул. Лигинская (Макаренко), 1-22, ул. Рыболовная, 20, ул. Айвазовского (пер. Тимирязева), 34, ул. Равенства, 84, 88-195, пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197, ул. Архитектурная, 10-14а, ул. Бахчевая, 2, ул. Арбузная, 1-18, ул. Лядова, 10 – 15, ул. Обильная (Обильная), 1/корп.3-2, ул. Окружная, 17-42А, ул. Планетная, 1-38, ул. Академика Вернадского (ул. Тульская), 1-7А, ул. Китобойная, 2-19, пер. 1-й Китобойный, 4-42А, пер. 2-й Китобойный, 6-50а, ул. Драгоманова (ул. Достоевского), 1-25, пер. Исторический (пер. Достоевского), 1-14В, ул. Крымская, 1-3/корп.1, пер. Крымский, 1-22, пер. Славы, 1-6, ул. Флотская, 6/1-21, пров. Флотская, 6-23, ул. Симоненко, 1-11а.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

пров. Книжный, 1 – 23, ул. Старопортофранковская, 1 – 143, ул. Новощипной ряд, 11, 13, 19, ул. Пантелеймоновская, 95, ул. Преображенская, 81-85, ул. Кузнечная, 4-22, ул. Киры Муратовой (ул. Л. Толстого), 13-28, ул. Цветочная, 1-13А, ул. Кордонная, 25, ул. Косяченко Алексея, 38 – 44, пер. Цветочный, 10, ул. Заславского, 27-33, 38, ул. Малая Арнаутская, 100-119, ул. Богдана Хмельницкого, 4-14, ул. Мечникова, 92-94, 98-100, пер. Лютеранская, 3-7.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.