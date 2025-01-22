Платили криптой: на границе с Молдовой задержали четверо мужчин

В Одесской области вблизи украинско-молдавской границы задержан переправитель и трое мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно покинуть страну. Организатором "путешествия" оказался 48-летний одессит, который за свои услуги требовал по 7 тысяч долларов США с каждого. Детали маршрута обсуждались через онлайн-мессенджеры, однако попытка побега окончилась арестом. Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

На границе с Молдовой задержали четверо мужчин. Фото: ГПСУ

Пограничники Подольского отряда вместе с миграционной полицией и следователями Раздельнянского района задержали группу лиц, пытавшихся пересечь государственную границу Украины в обход официальных пунктов пропуска. Организатором нелегальной переправки оказался 48-летний житель Одессы, специализировавшийся на помощи уклончанам.

По данным следствия, мужчина использовал один из популярных онлайн-мессенджеров, чтобы находить клиентов и обсуждать условия "путешествия". Стоимость его услуг составляла 7 тысяч долларов США с каждого, а часть суммы – по 2,5 тысячи долларов – переводилась вперед на криптогаманец.

Трое мужчин, прибывших из Киевской и Винницкой областей, организатор собирался провести через Приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Они отправились в путь пешком из одного из пограничных сел, но были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время организатор преступления сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 332 УК Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Трое задержанных уклонян привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы"). Дела уже направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинское правительство планирует разные варианты стимулов, чтобы вернуть украинских беженцев домой. Одно из возможных условий будет отсрочка от мобилизации для мужчин, которые приедут в Украину и будут работать на критических предприятиях.