Отсканировал QR-код и потерял деньги: девушка в Одессе создала оригинальную схему мошенничества на парковке

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Slava Kot
В Одессе правоохранители раскрыли схему квишинга, организованную 23-летней местной жительницей. Она создала поддельный сайт для оплаты парковки и с помощью QR-кода выманила у водителей конфиденциальные банковские данные.
Девушка в Одессе создала схему квишинга
Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщило, что девушка сделала копию официального сайта оплаты парковки, которая почти не отличалась от настоящей. Главное отличие заключалось в том, что для оплаты пользователям предлагали ввести полные реквизиты банковских карт, в том числе номера, CVV-коды, а также логины и пароли доступа к счетам.
Кроме того, девушка разместила на парковке объявление с QR-кодом, ведущим на фальшивую страницу. Благодаря этому она смогла получить доступ к банковским счетам и переводила их средства на свой счет. За три дня мошеннице удалось обмануть пятерых одесситов на сумму почти 23 тысяч гривен.
Согласно закону, максимальное наказание, угрожающее женщине, это до восьми лет лишения свободы по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно о новом виде мошенничества под названием квишинг.
Также "Комментарии" писали, что в Польше 6 украинцев обвинили в фишинге на миллионы гривен.
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