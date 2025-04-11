logo

BTC/USD

82062.61

ETH/USD

1556.63

LTC/USD

76.02

USD/UAH

41.56

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Отсканировал QR-код и потерял деньги: девушка в Одессе создала оригинальную схему мошенничества на парковке
commentss НОВОСТИ Все новости

Отсканировал QR-код и потерял деньги: девушка в Одессе создала оригинальную схему мошенничества на парковке

В Одессе разоблачили мошенницу, которая создала фальшивый сайт парковки и обманула водителей на 23 тыс. гривен.

сегодня, 14:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Одессе правоохранители раскрыли схему квишинга, организованную 23-летней местной жительницей. Она создала поддельный сайт для оплаты парковки и с помощью QR-кода выманила у водителей конфиденциальные банковские данные.

Отсканировал QR-код и потерял деньги: девушка в Одессе создала оригинальную схему мошенничества на парковке

Девушка в Одессе создала схему квишинга

Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщило, что девушка сделала копию официального сайта оплаты парковки, которая почти не отличалась от настоящей. Главное отличие заключалось в том, что для оплаты пользователям предлагали ввести полные реквизиты банковских карт, в том числе номера, CVV-коды, а также логины и пароли доступа к счетам.

Кроме того, девушка разместила на парковке объявление с QR-кодом, ведущим на фальшивую страницу. Благодаря этому она смогла получить доступ к банковским счетам и переводила их средства на свой счет. За три дня мошеннице удалось обмануть пятерых одесситов на сумму почти 23 тысяч гривен.

"Используя полученные данные, злоумышленница заходила в приложения банков потерпевших и перечисляла с их счетов на свои деньги. Суммы колебались от 4000 до 5100 гривен. Общая сумма нанесенного гражданам ущерба достигла 22 700 гривен, которые правонарушительница потратила на собственные нужды", — сообщили в пресс-службе.

Согласно закону, максимальное наказание, угрожающее женщине, это до восьми лет лишения свободы по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно о новом виде мошенничества под названием квишинг.

Также "Комментарии" писали, что в Польше 6 украинцев обвинили в фишинге на миллионы гривен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://od.npu.gov.ua/news/stvoryla-feikovyi-sait-oplaty-parkuvannia-aby-zavolodity-hroshyma-vodiiv-v-odesi-politseiski-vykryly-shakhraisku-skhemu-23-richnoi-divchyny
Теги:

Новости

Все новости