Отсканировал QR-код и потерял деньги: девушка в Одессе создала оригинальную схему мошенничества на парковке

В Одессе правоохранители раскрыли схему квишинга, организованную 23-летней местной жительницей. Она создала поддельный сайт для оплаты парковки и с помощью QR-кода выманила у водителей конфиденциальные банковские данные.

Девушка в Одессе создала схему квишинга

Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщило, что девушка сделала копию официального сайта оплаты парковки, которая почти не отличалась от настоящей. Главное отличие заключалось в том, что для оплаты пользователям предлагали ввести полные реквизиты банковских карт, в том числе номера, CVV-коды, а также логины и пароли доступа к счетам.

Кроме того, девушка разместила на парковке объявление с QR-кодом, ведущим на фальшивую страницу. Благодаря этому она смогла получить доступ к банковским счетам и переводила их средства на свой счет. За три дня мошеннице удалось обмануть пятерых одесситов на сумму почти 23 тысяч гривен.

"Используя полученные данные, злоумышленница заходила в приложения банков потерпевших и перечисляла с их счетов на свои деньги. Суммы колебались от 4000 до 5100 гривен. Общая сумма нанесенного гражданам ущерба достигла 22 700 гривен, которые правонарушительница потратила на собственные нужды", — сообщили в пресс-службе.

Согласно закону, максимальное наказание, угрожающее женщине, это до восьми лет лишения свободы по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно о новом виде мошенничества под названием квишинг.

Также "Комментарии" писали, что в Польше 6 украинцев обвинили в фишинге на миллионы гривен.