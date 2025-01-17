Отрастил волосы, чтобы работать на РФ: в Одессе задержан агент вражеской разведки

Служба безопасности Украины разоблачила нового агента вражеской разведки в Одесской области. Мужчина, который для конспирации маскировался под женщину, координировал российские ракетно-дроновые удары по важным военным объектам в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

агент РФ в Одессе. Фото: СБУ

СБУ задержала 26-летнего мужчину, который был завербован российскими спецслужбами через телеграмм-каналы, предлагавшие "легкую работу". Выполняя роль корректировщика ракетных ударов по Одесчине, он отрастил длинные волосы и маскировался под женщину во избежание разоблачения. В таком виде он фотографировал военные объекты, в частности, пункты базирования ВСУ, Службы безопасности и пограничников в Измаиле.

По данным следствия, полученная им информация должна стать основой новых воздушных атак на Одессу и другие объекты в Одесской области. Сотрудники СБУ оперативно нейтрализовали злоумышленника, задокументировав его действия. В ходе обыска в его жилье был изъят мобильный телефон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности.

Фигурант задержан, и ему объявлено подозрение в государственной измене. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в западных областях Украины участники агентурной сети РФ планировали диверсии на железной дороге и вели разведывательную деятельность в пользу врага. Разоблачили трех причастных к планированию диверсий, сообщили в Офисе Генерального прокурора.